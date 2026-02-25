Челябинский зоопарк наказали за то, что у белых медведей нет возможности купаться зимой

«В 2023 и 2025 годах мы уже обращали внимание руководства зоопарка о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Тогда было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на биологические отходы; несоответствие размеров вольера для снежного барса; ржавое ограждение клеток; отсутствие у белых медведей подогреваемого в холодное и зимнее время года бассейна. Часть выявленных нарушений не устранена до сих пор. Выданное в феврале предписание будет проконтролировано летом текущего года», — отметили в Россельхознадзоре.