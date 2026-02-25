Челябинский зоопарк наказали за то, что у белых медведей нет возможности купаться зимой

«Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора привлекло муниципальное бюджетное учреждение культуры “Зоопарк” (Челябинск) к административной ответственности в виде предупреждения», — говорится в комментарии.
Специалисты ведомства установили, что решетки клеток, где содержатся хищные кошки, ржавые; в вольере у белых медведей нет постоянного бассейна с подогревом воды в осенне-зимний период.
По итогам проверки возбудили административное производство по части 1 статьи 8.53 КоАП РФ.
Кроме того, администрации зоопарка выдано предписание. Из него следует, что до мая текущего года необходимо устранить выявленные недостатки.
«В 2023 и 2025 годах мы уже обращали внимание руководства зоопарка о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Тогда было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на биологические отходы; несоответствие размеров вольера для снежного барса; ржавое ограждение клеток; отсутствие у белых медведей подогреваемого в холодное и зимнее время года бассейна. Часть выявленных нарушений не устранена до сих пор. Выданное в феврале предписание будет проконтролировано летом текущего года», — отметили в Россельхознадзоре.
Ведомство напомнило, что строительство бассейна с подогревом воды, чтобы белые медведи в холодное время года могли жить полноценной жизнью и купаться, — мероприятие дорогостоящее. Решить такую задачу зоопарку без соответствующего финансирования будет трудно.