Создать прозрачный Дорожный фонд призывает депутат

«Международный опыт подтверждает эффективность такого подхода. В США Highway Trust Fund ежегодно аккумулирует более 40−50 млрд долларов, в Германии дорожные сборы приносят около 8−9 млрд долларов в год, в Польше национальный дорожный фонд формирует порядка 5−6 млрд долларов ежегодно, а соседний Узбекистан обеспечивает стабильное финансирование отрасли на уровне 200 млн долларов в год. Во всех этих случаях действуют системные и закрепленные источники наполнения. Создав Дорожный фонд, мы сможем перейти от постоянного латания проблем к системному развитию республиканских дорог», — считает депутат.