Аферистка из Уфы обманом людей заработала миллионы. Ей удалось отделаться условкой

Уфимка обманула 35 человек на 2 млн рублей и получила условный срок.

Источник: Комсомольская правда

Уфимку признали виновной в мошенничестве при продаже дверей. Женщина работала продавцом у своей дочери-предпринимательницы и заключила договоры на поставку товара с 35 гражданами.

По данным прокуратуры Башкирии, она брала деньги, но исполнять обязательства по поставке и установке дверей и комплектующих не собиралась. Полученные средства она тратила по своему усмотрению. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

Советский районный суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также полностью удовлетворены требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

