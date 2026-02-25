Аферистка из Уфы обманом людей заработала миллионы. Ей удалось отделаться условкой

Уфимку признали виновной в мошенничестве при продаже дверей. Женщина работала продавцом у своей дочери-предпринимательницы и заключила договоры на поставку товара с 35 гражданами.
По данным прокуратуры Башкирии, она брала деньги, но исполнять обязательства по поставке и установке дверей и комплектующих не собиралась. Полученные средства она тратила по своему усмотрению. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.
Советский районный суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также полностью удовлетворены требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба.
