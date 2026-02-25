Музей истории Тимуридов закрыли на реконструкцию: без сноса, но с обновлением

Сроки завершения работ пока не называются. А опыт показывает, что подобные проекты в стране нередко затягиваются. Остаётся надеяться, что в этот раз всё пройдёт быстрее, и обновлённый музей действительно станет современным культурным пространством, а не просто очередным долгостроем с хорошими намерениями.