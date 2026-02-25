Ленинградский зоопарк может получить амурских тигров из Приморского края

Господин Арамилев уточнил, для этого необходимо согласовать перевозку животных с Московским зоопарком, который отвечает за программу размножения тигров в неволе. Итоговое решение — за Росприроднадзором.
«Вместе с тем, если зоопарк Санкт-Петербурга обратится с такой просьбой, то мы с радостью окажем помощь — при согласовании с Московским зоопарком и Росприроднадзором», — добавил гендиректор Центра.
Амурский тигр Амадей умер в Ленинградском зоопарке 22 февраля. Причиной смерти хищника стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.