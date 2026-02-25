Ричмонд
Ленинградский зоопарк может получить амурских тигров из Приморского края

После смерти амурского тигра Амадея Ленинградский зоопарк остался без этого вида хищников. В Приморском крае готовы привезти их в Санкт-Петербург, сообщил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, пишет ТАСС.

Господин Арамилев уточнил, для этого необходимо согласовать перевозку животных с Московским зоопарком, который отвечает за программу размножения тигров в неволе. Итоговое решение — за Росприроднадзором.

«Вместе с тем, если зоопарк Санкт-Петербурга обратится с такой просьбой, то мы с радостью окажем помощь — при согласовании с Московским зоопарком и Росприроднадзором», — добавил гендиректор Центра.

Амурский тигр Амадей умер в Ленинградском зоопарке 22 февраля. Причиной смерти хищника стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.