Мишустин рассказал о мерах поддержки семей

Мишустин: власти привлекают работодателей к вопросам поддержки семей.

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. С 1 января в России увеличена не облагаемая налогом и страховыми взносами выплата от работодателя при рождении ребенка, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

«К делу поддержки семей мы активно привлекаем и работодателей. По поручению президента с 1 января увеличили максимальную сумму, не облагаемую налогом и страховыми взносами, которую они могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка, с 50 тысяч до миллиона рублей. И компании сами определяют размер таких корпоративных выплат», — рассказал председатель правительства РФ.