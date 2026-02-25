Мишустин рассказал о мерах поддержки семей

«К делу поддержки семей мы активно привлекаем и работодателей. По поручению президента с 1 января увеличили максимальную сумму, не облагаемую налогом и страховыми взносами, которую они могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка, с 50 тысяч до миллиона рублей. И компании сами определяют размер таких корпоративных выплат», — рассказал председатель правительства РФ.