На HBO вышла финальная серия «Рыцаря Семи Королевств»

Дальнейшая судьба этого рыцаря остается туманной. Канал HBO пока намерен экранизировать только те три повести, что были опубликованы (причем как в старые добрые — по сезону в год); студийные боссы, по всей видимости, опасаются вновь оказаться в ситуации, когда готовый первоисточник иссяк — и дальше нужно действовать самостоятельно. Мартин последние 12 лет говорит, что надеется написать еще как минимум четвертую новеллу, но только после того, как закончит шестой роман основной саги «Ветра зимы»; то есть не исключено, что этого никогда не произойдет. В то же время писатель сочинил аутлайны (краткие содержания) еще для дюжины историй про Дунка и Эгга, которыми поделился с шоураннером Айрой Паркером, из-за чего последний загорелся идеей снимать сериал до победного — и мечтает охватить всю жизнь своих героев, превратив «Рыцаря» в своеобразный аналог трилогии Ричарда Линклейтера «Перед рассветом» — «Перед закатом» — «Перед полуночью». Словом, ждет ли этого рыцаря поистине великое будущее, нам еще предстоит выяснить, но, честно говоря, если сегодня он играет настолько хороший джаз, то завтра пускай продает хоть две родины. Или семь (то есть девять).