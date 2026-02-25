В Беларуси кондитерская фабрика выпустила лимитированные конфеты с шампанским. Подробности сообщает организация «Белгоспищепром».
Новинку представила кондитерская фабрика «Коммунарка». Конфеты с розовым шампанским можно приобрести в фирменных магазинах с 25 февраля.
«Нежная помадка и жидкая алкогольная начинка в темном шоколаде», — отметили в сообщении.
Конфеты были выпущены лимитированной серией.
Ранее белорусская кондитерская фабрика выпустила конфеты с пивом 18+.
Тем временем синоптики предупредили о резком потеплении до +13 градусов в Беларуси в выходные.
А еще мы узнали, каким будет начало весны 2026 года в Беларуси: от мороза до плюс 10.