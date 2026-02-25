Ричмонд
В Беларуси кондитерская фабрика выпустила лимитированные конфеты с шампанским

Ограниченная серия конфет с шампанским появилась в продаже в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси кондитерская фабрика выпустила лимитированные конфеты с шампанским. Подробности сообщает организация «Белгоспищепром».

Новинку представила кондитерская фабрика «Коммунарка». Конфеты с розовым шампанским можно приобрести в фирменных магазинах с 25 февраля.

«Нежная помадка и жидкая алкогольная начинка в темном шоколаде», — отметили в сообщении.

Конфеты были выпущены лимитированной серией.

Ранее белорусская кондитерская фабрика выпустила конфеты с пивом 18+.

Тем временем синоптики предупредили о резком потеплении до +13 градусов в Беларуси в выходные.

А еще мы узнали, каким будет начало весны 2026 года в Беларуси: от мороза до плюс 10.