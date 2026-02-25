В 2026 году в Ростове планируют установить еще 100 умных остановок с Wi-Fi

В 2026 году в Ростове-на-Дону должны ввести еще 100 умных остановок с Wi-Fi. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.
— В этом году входящим в группу «Русс» концессионером планируется установить еще 100 остановочных павильонов. По мере их введения в эксплуатацию будут появляться дополнительные точки доступа Wi-Fi, — написал Александр Скрябин.
Установку новых павильонов начали в прошлом году. Глава донской столицы добавил, что «на 41 остановочном пункте уже установлены бесплатные точки доступа Wi-Fi, которые охватывают 50 остановочных павильонов».
Список адресов, где находятся умные остановки, опубликован на портале администрации города.
