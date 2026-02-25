В Башкирии арестован начальник отделения полиции: он вымогал премии у подчиненных

По версии следствия, в декабре 2023 года подполковник потребовал от четверых подчиненных передать ему часть выплаченных премий. Те, опасаясь негативных последствий, согласились и собрали для руководителя не менее 165 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.