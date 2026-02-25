Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии арестован начальник отделения полиции: он вымогал премии у подчиненных

В Башкирии главу отдела полиции арестовали за вымогательство премий.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выявили факт превышения должностных полномочий. На начальника отделения полиции Агидели завели уголовное дело. Об этом рассказали пресс-службы МВД, Следственного комитета и ФСБ республики.

По версии следствия, в декабре 2023 года подполковник потребовал от четверых подчиненных передать ему часть выплаченных премий. Те, опасаясь негативных последствий, согласились и собрали для руководителя не менее 165 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Преступление выявили в ходе совместной работы следователей СК, оперативников ФСБ и сотрудников собственной безопасности МВД. После задержания обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Руководство МВД Башкирии инициировало служебную проверку. По ее итогам полицейского уволят из органов по отрицательным основаниям.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.