В Башкирии арестован начальник отделения полиции: он вымогал премии у подчиненных

По версии следствия, в декабре 2023 года подполковник потребовал от четверых подчиненных передать ему часть выплаченных премий. Те, опасаясь негативных последствий, согласились и собрали для руководителя не менее 165 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.
Преступление выявили в ходе совместной работы следователей СК, оперативников ФСБ и сотрудников собственной безопасности МВД. После задержания обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Руководство МВД Башкирии инициировало служебную проверку. По ее итогам полицейского уволят из органов по отрицательным основаниям.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.