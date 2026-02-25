Дом с мозаичной мастерской на Васильевском острове признали памятником

Дом на Большом проспекте Васильевского острова, 64, где работал знаменитый художник-мозаичист Владимир Фролов, признали региональным памятником. В ансамбль также включили соседнее здание на 22-й линии.
— Участок в 1899 году купил Александр Фролов — академик Императорской Академии художеств. Архитектор Александр Богданов построил здесь двухэтажный угловой дом. В 1914-м здание перестроили: добавили этажи и мансарды. Шестиэтажный доходный дом на 22-й линии возвели в 1907 году по проекту брата архитектора Николая Богданова, — рассказали в КГИОП.
Руководить мозаичной мастерской в 1900 году начал Владимир Фролов — младший сын академика. За два десятилетия здесь создали множество шедевров. Среди них мозаики Спаса на Крови и Никольского Морского собора в Кронштадте, фриз на доме герцога Лейхтенбергского на Большой Зелениной, мозаичный пояс особняка Набоковых на Большой Морской.
В разные годы в доме жили поэт Константин Бальмонт, ученый-геолог Иван Губкин, литературовед Борис Эйхенбаум и другие известные люди. Теперь здания под охраной государства.