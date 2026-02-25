Дом с мозаичной мастерской на Васильевском острове признали памятником

Руководить мозаичной мастерской в 1900 году начал Владимир Фролов — младший сын академика. За два десятилетия здесь создали множество шедевров. Среди них мозаики Спаса на Крови и Никольского Морского собора в Кронштадте, фриз на доме герцога Лейхтенбергского на Большой Зелениной, мозаичный пояс особняка Набоковых на Большой Морской.