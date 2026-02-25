В Перми воду окрасят в зеленый цвет для проверки теплосетей

В Перми началась диагностика теплосетей с помощью безопасного красителя «Уранин-А», предупредили в ПАО «Т Плюс». С 24 февраля по 10 марта в Кировском районе пройдет проверка на наличие протечек и нелегальных подключений к системе отопления.
В сетевую воду добавляют специальный маркер, который окрашивает ее в ярко-зеленый цвет, что помогает оперативно находить и устранять протечки на тепломагистралях. Краситель «Уранин-А» полностью соответствует санитарным нормам и безопасен для окружающей среды, людей и животных.
Жителей Кировского района Перми просят не волноваться при обнаружении зеленой воды и сообщать об этом в организацию «Т Плюс» любым из удобных способов: по телефону справочной службы, через электронную почту или свою управляющую компанию.