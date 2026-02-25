Посадивший самолет на поле летчик не вернется работать в «Уральские авиалинии»

Сергей Белов до этого признавался, что посадка в Новосибирске ему была не нужна, и он мог бы спокойно сесть в Омске. Но КВС подумал, что в этом случае перекроет полосу в аэропорту, где нет техперсонала для устранения неисправности. На решение об уходе в Толмачево повлияла рекомендация авиакомпании при возникших отказах следовать туда, где у «Уральских авиалиний» есть техподдержка, сознался пилот. После инцидента этот пункт сразу же убрали.