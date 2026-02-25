Ричмонд
Посадивший самолет на поле летчик не вернется работать в «Уральские авиалинии»

Летчика Сергея Белова, который посадил самолет Airbus A320 на пшеничном поле под Новосибирском, не будут восстанавливать на работе в «Уральских авиалиниях». Об этом сегодня заявили в авиакомпании.

Источник: ЕАН

«После окончания расследования Росавиацией и выхода отчета по результатам расследования авиационного инцидента с самолетом А320−214RA-73805 С. В. Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию. На основании заявления трудовой договор был прекращен 15 апреля 2024. Обязанностей по дальнейшему трудоустройству бывшего пилота у “Уральских авиалиний” нет», — говорится в telegram-канале компании.

Напомним, самолет, летевший из Сочи в Омск, приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года из-за отказа гидросистемы и нехватки топлива. На борту находились 170 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. На время проверки экипаж отстранили от работы, к полетам бортпроводники вернулись только в ноябре. Самолет распилили на запчасти.

Сергей Белов до этого признавался, что посадка в Новосибирске ему была не нужна, и он мог бы спокойно сесть в Омске. Но КВС подумал, что в этом случае перекроет полосу в аэропорту, где нет техперсонала для устранения неисправности. На решение об уходе в Толмачево повлияла рекомендация авиакомпании при возникших отказах следовать туда, где у «Уральских авиалиний» есть техподдержка, сознался пилот. После инцидента этот пункт сразу же убрали.