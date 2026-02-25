Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за неудаление информации

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за повторное неудаление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», — огласила решение судья.
Протокол был составлен за повторное неудаление информации об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях.