Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за неудаление информации

РИА Новости: Telegram оштрафовали на 7 млн руб за неудаление информации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за повторное неудаление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», — огласила решение судья.

Протокол был составлен за повторное неудаление информации об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях.