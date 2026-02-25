Мишустин рассказал о запуске системы семейной выплаты

«С текущего года для работающих родителей с двумя малышами и более, чей доход, соответственно, ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, станет действовать так называемая система ежегодной семейной выплаты. И мы подготовили все необходимое для запуска этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше четырех миллионов семей», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.