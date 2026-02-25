Мишустин: правительство стремится к предоставлению быстрой помощи семьям

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Правительство стремится к тому, чтобы предоставление помощи российским семьям было простым, быстрым и понятным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр отметил работу по совершенствованию системы социальной защиты, которая обеспечивает гражданам поддержку в различных жизненных ситуациях.
«Стремимся, чтобы предоставление помощи было простым, быстрым и понятным для людей. В автоматическом режиме или по одному заявлению на принципах социального казначейства уже сегодня оказываются семьдесят федеральных мер поддержки», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.