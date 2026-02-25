Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин рассказал о новых услугах на портале «Госуслуги»

Мишустин: на Госуслугах появилось 36 новых решений для жизненных ситуаций.

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Дополнительные 36 комплексных решений для жизненных ситуаций появились на сайте Госуслуг в 2025 году, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

«Современные технологии открывают дополнительные возможности и для развития других направлений. К примеру, — государственные услуги. Их цифровизация — ускоряет многие процессы. В прошлом году на Госуслугах добавилось еще 36 новых комплексных решений для жизненных ситуаций, ну, а всего на портале Госуслуг их уже почти 70», — рассказал Мишустин.