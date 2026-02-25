В России совершенствуется система социальной защиты, заявил Мишустин

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В РФ продолжается совершенствование системы социальной защиты, регулярно индексируется маткапитал, оказывается адресная помощь семьям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
«Вместе с вами, уважаемые депутаты, мы продолжили совершенствовать систему социальной защиты, которая обеспечивает гражданам поддержку в различных жизненных ситуациях. Адресно помогаем семьям с низкими доходами — им предоставляется единое пособие. Вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей, регулярно индексируем материнский капитал и социальные пособия», — сказал Мишустин.