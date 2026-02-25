Ричмонд
Дорогу к селу в Самарской области отремонтируют и защитят от паводка

В Самарской области обновят почти 10 км дороги к селу Захаркино.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Сергиевском районе Самарской области в рамках нацпроекта обновят дорогу к селу Захаркино. Отремонтировать планируется два участка общей протяженностью 9,96 км. Об этом сообщает Минтранс Самарской области.

«Ключевой объект — участок трассы “Кинель — Черкассы — Урал” до села Захаркино (3,28 км). Эта дорога является единственной связью села с райцентром», — говорится в сообщении.

На улице Пролетарской планируется не только обновить покрытие, но и построить тротуары, а также установить новые опоры освещения. Работы коснутся и водопропускных труб, что поможет решить проблему подтопления дворов талыми водами.

Ремонт дороги повысит транспортную доступность нескольких населенных пунктов. Обновление инфраструктуры станет важным шагом к улучшению качества жизни местных жителей.