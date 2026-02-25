4 марта в Иркутской области проверят системы оповещения

4 марта 2026 года в Иркутской области проверят системы оповещения. В этот день с 10:00 до 12:00 будут тестироваться сирены и другие средства информирования населения. Как стало известно КП-Иркутск от регионального Центра по ГО и ЧС, поводов для тревоги нет.
— Действия системы являются плановой проверкой. Просим жителей сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий в этот период, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Проведение таких тестов важно для подтверждения надежности системы оповещения. Это гарантирует, что в любой чрезвычайной ситуации каждый человек получит сигнал.
