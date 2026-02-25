В Башкирии на развитие транспортного и дорожного комплекса направят 9,2 млрд рублей: на что потратят эти деньги

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на совещании с коллегами подвел итоги работы транспортного и дорожного комплекса за 2025 год и обозначил планы на 2026-й. По его словам, работа идет в нужном направлении.
В прошлом году в нормативное состояние привели более 700 километров дорог и 1260 погонных метров мостовых сооружений. В сфере пригородных железнодорожных перевозок запустили транспортно-пересадочный узел на станции Дема, «Южно-Уральский экспресс» до Челябинска и новый остановочный пункт «Розовые скалы» — путь для туристов к маршруту сократился с 4 километров до 600 метров.
«Башавтотранс» перевез 125 миллионов пассажиров. Сохранились важные социальные льготы: бесплатный проезд для детей из многодетных семей и детей участников СВО. Транспортные службы обеспечили перевозку 32 тысяч военнослужащих. Почти 78 миллионов раз жители воспользовались картой «Алга» — это, по словам Назарова, реальная экономия семейных бюджетов.
На 2026 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено 9,2 миллиарда рублей. В планах — ремонт более 185 километров дорог и 15 мостов, закупка 83 новых пассажирских автобусов. Также премьер-министр поручил Минтрансу проработать возможность запуска круглогодичного рейса Уфа — Горно-Алтайск — Уфа.
