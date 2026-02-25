В Башкирии на развитие транспортного и дорожного комплекса направят 9,2 млрд рублей: на что потратят эти деньги

В прошлом году в нормативное состояние привели более 700 километров дорог и 1260 погонных метров мостовых сооружений. В сфере пригородных железнодорожных перевозок запустили транспортно-пересадочный узел на станции Дема, «Южно-Уральский экспресс» до Челябинска и новый остановочный пункт «Розовые скалы» — путь для туристов к маршруту сократился с 4 километров до 600 метров.