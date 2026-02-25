В Молдове автобус с детьми застревает в грязи, вытаскивают трактором: «После такой дороги в школу и обратно крепнуть будет только желание покинуть страну» — мнение

«Это видео необходимо показывать во всех учебных заведениях, которые в нынешнем году режим Санду намерен “оптимизировать” путём ликвидации. О каком качестве образования говорит министр Перчун? После такой дороги в школу и обратно в головах детей не удержится ни математика, ни даже история румын. Расти и крепнуть будет только желание достичь совершеннолетия и покинуть эту раздолбанную за 34 года бесхозного использования колею».