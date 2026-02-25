Глава комитета «Победа» Алексей Петрович возмутился состоянием дороги в селе Акуй Кантемирского района, на которой застрял школьный автобус. Петрович уточнил, что единственной школой, действующей на ближайшие три села, является гимназия имени Михая Еминеску в селе Баймаклия, предположив, что вряд ли дорога из соседнего села Сухат в эту школу лучше.
«Любопытно, что во времена, далёкие от национального самосознания и необратимости европейского пути, во времена, именуемые сегодня “тоталитаризмом” и “оккупацией”, в селе Акуй действовала своя собственная школа. Сегодня из всего списка, перечисленного в энциклопедии “Советская Молдавия” в селе остались только детский сад и частные магазины».
По словам Петровича, ни о каком качественном образовании в оптимизированных школах не может быть и речи, и единственное, что будет крепнуть в сознании детей по дороге в школу и обратно — это желание как можно скорее покинуть Родину.
«Это видео необходимо показывать во всех учебных заведениях, которые в нынешнем году режим Санду намерен “оптимизировать” путём ликвидации. О каком качестве образования говорит министр Перчун? После такой дороги в школу и обратно в головах детей не удержится ни математика, ни даже история румын. Расти и крепнуть будет только желание достичь совершеннолетия и покинуть эту раздолбанную за 34 года бесхозного использования колею».