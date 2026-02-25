Мишустин рассказал о бюджетных местах для студентов

«По самым востребованным специальностям, в первую очередь нужным для достижения технологического промышленного суверенитета и лидерства, будем увеличивать количество бюджетных мест. Сейчас уже больше половины из них приходится на технические профессии», — сообщил премьер-министр, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.