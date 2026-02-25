Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин рассказал о бюджетных местах для студентов

Мишустин: более половины бюджетных мест приходится на технические профессии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более половины бюджетных мест для студентов в России сейчас приходится на технические профессии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По самым востребованным специальностям, в первую очередь нужным для достижения технологического промышленного суверенитета и лидерства, будем увеличивать количество бюджетных мест. Сейчас уже больше половины из них приходится на технические профессии», — сообщил премьер-министр, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.