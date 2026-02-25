Ричмонд
Житель Иркутской области выиграл в лотерее 33,5 миллиона рублей

Счастливчик купил билет всего за 200 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Иркутской области выиграл в лотерее 33,5 миллиона рублей. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на распространителя государственных лотерей, счастливчик купил билет всего за 200 рублей.

— Чтобы получить суперприз, нужно было либо угадать все 12 чисел из 24, либо не угадать ни одного. Победитель справился с первой задачей, — уточняется в правилах розыгрыша.

Организаторы лотереи отмечают, что победитель еще не обращался за получением приза. Они предполагают, что он вероятно, еще не в знает о выигрыше.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что пострадавшие от чрезвычайной ситуации в Бодайбо получили 24 миллиона рублей выплат. Оценочная комиссия обработала все заявления — деньги перечислили 1616 людям.