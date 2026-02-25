В Башкирии почти в два раза сократилась выдача кредитов: такая ситуация по всей России

Объединенное кредитное бюро опубликовало данные по розничному кредитованию в Башкирии за январь 2026 года. Жители республики оформили 85,1 тысячи ссуд на общую сумму 25,7 миллиарда рублей. По сравнению с декабрем 2025-го количество кредитов снизилось на 21%, а объем выдачи рухнул на 45%.
Для сравнения: в последний месяц прошлого года жители региона взяли 108,4 тысячи кредитов на 46,4 миллиарда рублей. В январе на каждые 100 жителей пришлось два новых кредита — в декабре показатель был равен трем.
По объему розничного кредитования Башкирия заняла седьмое место среди регионов России.
В целом по стране динамика схожая: россияне оформили 2,8 миллиона ссуд (на 20% меньше, чем в декабре), объем кредитования упал на 45%, до 814,1 миллиарда рублей. Однако в годовом выражении (к январю 2025-го) показатель вырос на 54%.
Структура выданных средств в январе: ипотека заняла 43%, кредиты наличными — 32%, автокредиты — 11%, кредитные карты — 12%, POS-кредиты — 2%.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.