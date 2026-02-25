В Башкирии почти в два раза сократилась выдача кредитов: такая ситуация по всей России

В целом по стране динамика схожая: россияне оформили 2,8 миллиона ссуд (на 20% меньше, чем в декабре), объем кредитования упал на 45%, до 814,1 миллиарда рублей. Однако в годовом выражении (к январю 2025-го) показатель вырос на 54%.