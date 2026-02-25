В Молдове утвердили программу распределения средств Дорожного фонда на 2026 год

Согласно программе, общий объем планируемых средств Дорожного фонда составляет 3,64 миллиарда леев, из которых 1,821 миллиарда леев выделяются на национальные общественные дороги.
Распределение средств охватывает следующие основные направления:
- Текущее содержание — свыше 672 млн леев;
- На содержание национальных общественных дорог предусмотрено 672,7 млн леев, которые покрывают:
- содержание в летний период (работы по асфальтобетонным покрытиям, цементобетонным, гравийным и грунтовым дорогам);
- работы на мостах;
- обеспечение эстетического состояния дорог, содержание освещения, дорожных знаков и придорожных насаждений;
- аварийные вмешательства в случае наводнений или оползней;
- содержание в зимний период (расчистка от снега, противогололедные материалы, подготовка техники).
- Только на холодный сезон выделяется 150 млн леев для подготовки и вмешательства на национальных дорогах.
На периодическое содержание выделено свыше 110 млн леев. В эту категорию входят битумные обработки, переработка асфальтобетонных покрытий, работы по обеспечению безопасности дорожного движения (дорожные знаки, ограждения, разметка, круговые развязки, пешеходные переходы), а также вмешательства на мостах, остановках общественного транспорта и парковках.
Текущий и капитальный ремонт — свыше 830 млн леев. Значительную часть программы составляют работы по ремонту и восстановлению. Это 432,9 млн леев на ремонт дорог и мостов (включая устранение опасных участков и корректировку геометрических элементов). Еще 397,3 млн леев на реконструкцию, восстановление и капитальный ремонт национальных дорог и инженерных сооружений.
В приложениях к программе указаны и конкретные участки региональных дорог (категории «G»), на которых будет подлежать ремонту дорожное покрытие.
Управление, проектирование и модернизация предполагает 220,1 млн леев на управление национальными дорогами Национальной администрацией дорог.
Почти 75 млн леев на проектирование, технические оценки, кадастровые работы, компенсации за отчуждения и технико-экономические обоснования.
Ассигнования на 2026 год отражают структурированный подход, сочетающий текущее содержание, периодические вмешательства и инвестиции в капитальный ремонт, с упором на эффективность использования средств и устойчивость национальной дорожной сети.