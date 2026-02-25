Ричмонд
В Молдове утвердили программу распределения средств Дорожного фонда на 2026 год

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Программу распределения средств Дорожного фонда на 2026 год утвердили на заседании правительства Молдовы. Речь идет о средствах на содержание, ремонт и модернизацию национальных трасс на сумму больше 1,82 миллиарда леев.

Источник: Sputnik.md

Согласно программе, общий объем планируемых средств Дорожного фонда составляет 3,64 миллиарда леев, из которых 1,821 миллиарда леев выделяются на национальные общественные дороги.

Распределение средств охватывает следующие основные направления:

  • Текущее содержание — свыше 672 млн леев;
  • На содержание национальных общественных дорог предусмотрено 672,7 млн леев, которые покрывают:
  • содержание в летний период (работы по асфальтобетонным покрытиям, цементобетонным, гравийным и грунтовым дорогам);
  • работы на мостах;
  • обеспечение эстетического состояния дорог, содержание освещения, дорожных знаков и придорожных насаждений;
  • аварийные вмешательства в случае наводнений или оползней;
  • содержание в зимний период (расчистка от снега, противогололедные материалы, подготовка техники).
  • Только на холодный сезон выделяется 150 млн леев для подготовки и вмешательства на национальных дорогах.

На периодическое содержание выделено свыше 110 млн леев. В эту категорию входят битумные обработки, переработка асфальтобетонных покрытий, работы по обеспечению безопасности дорожного движения (дорожные знаки, ограждения, разметка, круговые развязки, пешеходные переходы), а также вмешательства на мостах, остановках общественного транспорта и парковках.

Текущий и капитальный ремонт — свыше 830 млн леев. Значительную часть программы составляют работы по ремонту и восстановлению. Это 432,9 млн леев на ремонт дорог и мостов (включая устранение опасных участков и корректировку геометрических элементов). Еще 397,3 млн леев на реконструкцию, восстановление и капитальный ремонт национальных дорог и инженерных сооружений.

В приложениях к программе указаны и конкретные участки региональных дорог (категории «G»), на которых будет подлежать ремонту дорожное покрытие.

Управление, проектирование и модернизация предполагает 220,1 млн леев на управление национальными дорогами Национальной администрацией дорог.

Почти 75 млн леев на проектирование, технические оценки, кадастровые работы, компенсации за отчуждения и технико-экономические обоснования.

Ассигнования на 2026 год отражают структурированный подход, сочетающий текущее содержание, периодические вмешательства и инвестиции в капитальный ремонт, с упором на эффективность использования средств и устойчивость национальной дорожной сети.