В Молдове утвердили программу распределения средств Дорожного фонда на 2026 год

Текущий и капитальный ремонт — свыше 830 млн леев. Значительную часть программы составляют работы по ремонту и восстановлению. Это 432,9 млн леев на ремонт дорог и мостов (включая устранение опасных участков и корректировку геометрических элементов). Еще 397,3 млн леев на реконструкцию, восстановление и капитальный ремонт национальных дорог и инженерных сооружений.