МВД расширит список оснований для профилактического учета в Беларуси

Проект документа на заседании Палаты представителей Нацсобрания представил министр внутренних дел Иван Кубраков. Глава МВД подчеркнул, что законопроект направлен на совершенствование правового регулирования общей и индивидуальной профилактической работы с лицами, которые состоят на учете в ОВД, в том числе за домашнее насилие. На профучет будут попадать две новые категории: граждане, которые прекратили нахождение в ЛТП, а также лица, которые были осуждены и приговорены к наказанию в виде штрафа.