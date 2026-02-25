МВД расширит список оснований для профилактического учета в Беларуси

Министерство внутренних дел предложило расширить список оснований для профилактического учета.
Проект документа на заседании Палаты представителей Нацсобрания представил министр внутренних дел Иван Кубраков. Глава МВД подчеркнул, что законопроект направлен на совершенствование правового регулирования общей и индивидуальной профилактической работы с лицами, которые состоят на учете в ОВД, в том числе за домашнее насилие. На профучет будут попадать две новые категории: граждане, которые прекратили нахождение в ЛТП, а также лица, которые были осуждены и приговорены к наказанию в виде штрафа.
Также предлагается скорректировать перечень основных мероприятий для предупреждения негативных явлений, конкретизировать функции и обязанности субъектов профилактики.
Для досрочного прекращения профучета установлены критерии. Так, глава территориального ОВД сможет принять решение о прекращении профучета не ранее чем через полгода со дня постановки на учет и при определенных условиях. Например, состоящий на учете должен работать полгода, не совершать домашнего насилия, пройти коррекционную программу. Также для этого должно быть согласие пострадавшего.
Еще предусматривается возложение на подучетных дополнительных обязанностей. К ним относятся меры по трудоустройству и лечение от алкоголизма. Если их не выполнить предусмотрена административная ответственность.
В МВД подчеркнули, что такие виды взыскания несут положительную социальную направленность и имеют хороший экономический эффект. Они дополнительно стимулируют поиск работы, исключают лишнюю финансовую нагрузку на семьи нарушителя, хотя бы на время возвращают спокойствие в семью.
— Закрепление предложенных изменений повысит результативность профилактики, усовершенствует содержание и направленность корректирующего воздействия на поведение и образ жизни отдельных категорий граждан, — уверен Иван Кубраков.
Законопроект приняли в первом чтении.
