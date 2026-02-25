МВД предлагает расширить перечень категорий для профилактического учета

Документ предусматривает корректировку Закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» и Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Изменения направлены на совершенствование правового регулирования профилактической работы с лицами, состоящими на учете в ОВД, в том числе совершившими домашнее насилие.
«Законодательное закрепление предложенных изменений позволит повысить результативность профилактики, усовершенствовать содержание и направленность корректирующего воздействия на поведение и образ жизни отдельных категорий граждан», — отметил министр внутренних дел Иван Кубраков, представляя законопроект в парламенте.
Согласно законопроекту, профучет будет осуществляться в отношении двух новых категорий: прекративших нахождение в ЛТП и осужденных к наказанию в виде штрафа.
Устанавливаются критерии для досрочного прекращения профучета. Это трудовая занятость в течение полугода, отсутствие фактов совершения домашнего насилия, прохождение коррекционной программы, а также согласие пострадавшего.
На подучетных возлагаются дополнительные обязанности по трудоустройству и лечению от алкоголизма. За их невыполнение предусмотрена административная ответственность.