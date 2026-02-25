МВД предлагает расширить перечень категорий для профилактического учета

Документ предусматривает корректировку Закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» и Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Изменения направлены на совершенствование правового регулирования профилактической работы с лицами, состоящими на учете в ОВД, в том числе совершившими домашнее насилие.