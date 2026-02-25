Минтруда сказало белорусам про девять выходных дней в марте

В ведомстве отметили, что в марте у белорусов будет 22 рабочих дня при пятидневной рабочей неделе и 26 рабочих дней при шестидневке. Таким образом в первый весенний месяц будет девять или пять выходных дней при пятидневке и шестидневке соответственно, а расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе за март составит 176 или 173 часа.
Еще в Минтруда сказали, будет ли сокращенным день накануне 8 Марта в Беларуси. И объяснили, что так как 8 марта в 2026 году выпадает на воскресенье, то у работающих пятидневку сокращенного рабочего дня не будет. А вот у работающих шестидневную рабочую неделю предпраздничный рабочий день в субботу, 7 марта, сократят на один час.