Минтруда сказало белорусам про девять выходных дней в марте

Еще в Минтруда сказали, будет ли сокращенным день накануне 8 Марта в Беларуси. И объяснили, что так как 8 марта в 2026 году выпадает на воскресенье, то у работающих пятидневку сокращенного рабочего дня не будет. А вот у работающих шестидневную рабочую неделю предпраздничный рабочий день в субботу, 7 марта, сократят на один час.