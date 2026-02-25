Ричмонд
Из Челябинска станут чаще летать самолеты в Шарм-эль-Шейх

Челябинцы снова смогут воспользоваться чартерными рейсами египетской авиакомпании.

Источник: Комсомольская правда

Египетская авиакомпания Air Cairo возобновила рейсы из Челябинска в Шарм-эль-Шейх.

— Частота вылетов увеличена вдвое по сравнению с прошлым годом и составит до шести рейсов в месяц, — сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

В феврале и марте полеты планируют выполнять на Airbus A320 по вторникам и пятницам, а затем — по средам и субботам. Рейсы распланированы до конца лета.

Купить билет в кассе у челябинцев не получится, — места в самолетах продают только в составе турпутевок.

Сейчас из Челябинска в Шарм-Эль-Шейх можно улететь также рейсом компании «Россия».