Выявлена низкая точность технологических прогнозов в сфере транспорта

При этом ученые обнаружили, что точность прогнозов также сильно зависела от горизонта прогнозирования — самыми неточными были среднесрочные ожидания экспертов (исполнилось около 8% этих оценок), тогда как краткосрочные прогнозы и долгосрочные форсайты значительно чаще сбывались (около 30%). Все это, по мнению российских исследователей, говорит о необходимости улучшения метода Дельфи и разработки новых подходов прогнозирования для сложно устроенных отраслей с высоким уровнем инерционности.