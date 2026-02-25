Ричмонд
Мишустин поддержал инициативу по анализу объема домашнего задания в школах

Мишустин поддержал инициативу по анализу объема домашнего задания в школах.

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поддерживает инициативу по анализу объема домашнего задания в школах и при необходимости его корректировки.

Мишустин в среду выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.

Один из депутатов Госдумы от фракции ЛДПР предложил совместно с правительством проанализировать вопрос объема домашнего задания в школах и скорректировать подходы по его организации.

«Инициативу однозначно поддерживаю», — сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.

