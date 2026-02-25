МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поддерживает инициативу по анализу объема домашнего задания в школах и при необходимости его корректировки.
Мишустин в среду выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
«Инициативу однозначно поддерживаю», — сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.Читать дальше