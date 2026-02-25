Ричмонд
Мишустин рассказал о снижении нагрузки на учителей

Мишустин заявил о снижении нагрузки на учителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Нагрузка на школьных учителей за два года снизилась, но работу над этим вопросом необходимо продолжить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Нам нужно вместе (с депутатами Госдумы — ред.) создать такой механизм, чтобы мы реально понимали, что еще мешает, в том числе нагрузка на учителей. По учителям, которых я лично знаю, вижу, что за два года есть результаты, нагрузка снижена, но насколько это хорошо и качественно, нам с вами вместе еще поработать надо», — сказал Мишустин в рамках отчета правительства в Госдуме.