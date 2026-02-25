Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде могут изменить правила лечения детей: поликлиники поделят

Реформа коснется прежде всего структуры медицинских организаций, оказывающих детям первичную помощь.

В Волгограде, как и во всей России, грядут серьезные перемены в работе детских врачей. Привычный порядок оказания медпомощи планируют пересмотреть, и затронет это в первую очередь те медучреждения, куда мы ведем детей в самую первую очередь — поликлиники.

Всю систему оказания первичной помощи маленьким пациентам хотят разделить на три четкие группы. В первую попадут обычные детские поликлиники и отделения, которые принимают ребят по месту жительства. Вторая группа — это уже самостоятельные организации, а также отделения при городских больницах и районных ЦРБ, которые работают как межрайонные центры.

Самая мощная, третья группа, объединит в себе крупные консультативно-диагностические центры и поликлиники при областных и республиканских больницах.

При этом основные правила остаются прежними: лечить детей в амбулаторных условиях продолжат участковые педиатры, врачи общей практики и семейные доктора. Однако реформа четко прописывает действия в критических ситуациях.

Если ребенку очень плохо и его жизнь под угрозой, а везти в специализированный центр второй или третьей группы слишком долго или опасно, пациента должны принять в ближайшей больнице, где есть экстренная помощь.

Главное условие — в таком учреждении обязательно должны работать отделение реанимации, рентген и своя лаборатория.