Молдавские фрукты и овощи гниют на обочинах, а нам предлагают ядовитые из Европы: 85 процентов яблок, выращенных в ЕС, содержат опасные пестициды

Исследование, проведённое под руководством организации Pesticide Action Network Europe в нескольких европейских странах, показывает, что 85% выращенных традиционным способом яблок содержат остатки пестицидов, сообщает euronews.com.
Причём, совокупное воздействие этих веществ может влиять на организм человека гораздо пагубнее, чем каждое по отдельности.
Самый низкий уровень загрязнения зафиксирован в Дании — только 20% образцов, за ней следует Бельгия с 50%. Испания, Франция и Италия находятся на среднем уровне — по 80%.
Согласно отчёту, 71% загрязнённых яблок содержали вещества, которые ЕС классифицирует как «очень токсичные» и которые теоретически должны были быть уже выведены с рынка.
Тем не менее, ядовитые пестициды встречаются в странах ЕС всё чаще. Авторы отчёта подчёркивают, что яблоневые сады могут обрабатываться пестицидами до 30 раз в год.
Нашим садоводам это просто не по карману.
Зато у нас яблоки из Польши, виноград из Италии, картофель — из Греции и Франции. И разговоры о необходимости продвигать свое, молдавское, так и остаются разговорами. Депутаты PAS даже не захотели поддержать законопроект, который обязывает выделить 50% места на полках магазинов для местной продукции.
А молдавские садоводы просто выкорчевывают сада.
