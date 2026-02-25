Из Гродно в Варшаву запустят три новых автобусных рейса

Новые рейсы отправятся в Варшаву из Гродно в 03:00 и 05:15. Обратно из польской столицы будут выезжать в 09:45 и 18:30. Отправление из Белостока в Гродно — в 12:25 и 21:10. Перевозчиком выступает «Флайбус».
Еще один рейс организует с 1 марта польский перевозчик Bialystok Ekspres. Выезд из Гродно — в 03:15. В обратный путь автобус отправится из Варшавы в 10:00, а в 13:00 он выезжает уже из Белостока.
На всех рейсах стоимость поездки до Варшавы составит 130 рублей, до Белостока — 100. Все автобусы следуют через пункт пропуска «Берестовица».
Недавно из Беларуси запустили еще один прямой автобус в Краков. Анонсировали также запуск двух новых автобусов из Беларуси в Санкт-Петербург.