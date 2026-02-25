Потребление пенного в Ростовской области снизилось на 12% за год

Продажа винодельческой продукции сократилась на 4,4%, до 5,4 литра на душу населения в возрасте до 18 лет. Здесь регион на 56 месте. Что касается крепкого горячительного алкоголя, то в прошлом году его продали на 0,6% меньше, чем периодом ранее. Объем реализации составил 7,7 литра на одного покупателя. В этом рейтинге регион на 73 месте.