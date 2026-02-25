Потребление пенного в Ростовской области снизилось на 12% за год

В Ростовской области по итогам 2025 года сократились продажи алкогольных напитков, в частности, крепких, пенных и изготовленных из винограда. К такому выводу пришли аналитики FinExpertiza.
Розничные продажи пива и сопутствующих напитков на душу населения старше 18 лет в 2025 году составили 52,4 литра. В этом сегменте продажи год к году снизились на 12,1%. Регион оказался на 64 месте.
Продажа винодельческой продукции сократилась на 4,4%, до 5,4 литра на душу населения в возрасте до 18 лет. Здесь регион на 56 месте. Что касается крепкого горячительного алкоголя, то в прошлом году его продали на 0,6% меньше, чем периодом ранее. Объем реализации составил 7,7 литра на одного покупателя. В этом рейтинге регион на 73 месте.
Падение продаж отметили и в целом по России. Кроме того, оказалось, что крепкие напитки в 2025 году чаще всего покупали в северных и дальневосточных регионах страны. Винодельцескую продукцию приобретали в северо-западных регионах, преимущественно в городах. Потребление пенного распределилось относительно равномерно. Меньше всего алкоголь приобретали в регионах Северного Кавказа.
