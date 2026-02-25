Жители Краснодара готовы тратить на репетиторов более 17 тыс. руб. в месяц

Согласно опросу, 38% респондентов либо уже занимаются с репетитором, либо планируют начать занятия в ближайшее время. При этом подготовка к государственным экзаменам остается главной целью для 40% участников исследования — этот показатель заметно опережает другие мотивы, такие как повышение текущей успеваемости (38%) или углубленное изучение предмета (20%). Поддержка текущего обучения важна для 26% респондентов, освоение нового предмета или навыка — для 19%, подготовка к важным контрольным и аттестациям — для 17%, а расширение кругозора — для 17%.
В выборе дисциплин в целом по городу четко прослеживается приоритет точных наук и филологии. Математика уверенно лидирует в списке востребованных предметов: к репетиторам по этому направлению обращаются 53% опрошенных. На втором месте — иностранные языки с долей 46%. Русский язык интересует каждого третьего (39%), физику и химию выбирают 17% респондентов. Программирование и IT достаточно популярны: к специалистам в этой области обращаются 16% опрошенных, тогда как услугами репетиторов по гуманитарным предметам в целом пользуются 13% опрошенных.
В поиске педагога для дополнительных занятий жители Краснодара доверяют личному опыту: рекомендации друзей, коллег и родственников важны для половины опрошенных (49%). Рекомендации школьных учителей и родителей других детей учитывают 32%.
При выборе формата занятий большинство отдает предпочтение личному контакту: 44% выбирают индивидуальные офлайн-уроки. Онлайн-формат также востребован: 31% предпочитают дистанционные занятия один на один. Самостоятельное обучение с проверкой заданий от репетитора выбирают 8% респондентов, а групповые форматы, как офлайн, так и онлайн, суммарно составляют лишь 16% предпочтений, что подчеркивает ценность персонализированного подхода в обучении для достижения поставленных целей.
Что касается бюджета на услуги репетиторов, то 37% респондентов из Краснодара закладывают на занятия до 10 тысяч рублей в месяц. Средний месячный бюджет составляет 16,7 тыс. рублей, при этом лишь 26% готовы тратить свыше 15 тысяч рублей.