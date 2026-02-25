Жители Краснодара готовы тратить на репетиторов более 17 тыс. руб. в месяц

Согласно опросу, 38% респондентов либо уже занимаются с репетитором, либо планируют начать занятия в ближайшее время. При этом подготовка к государственным экзаменам остается главной целью для 40% участников исследования — этот показатель заметно опережает другие мотивы, такие как повышение текущей успеваемости (38%) или углубленное изучение предмета (20%). Поддержка текущего обучения важна для 26% респондентов, освоение нового предмета или навыка — для 19%, подготовка к важным контрольным и аттестациям — для 17%, а расширение кругозора — для 17%.