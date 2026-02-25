Володин призвал правительство взять под контроль тарифообразование

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Госдума считает правильным, чтобы правительство взяло под контроль вопросы, связанные с тарифообразованием, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«Мы не можем не реагировать и стоять в стороне от этого. И считаем правильным, чтобы правительство взяло под особый контроль эти вопросы, связанные с тарифообразованием. И вообще взяли под контроль ситуацию, которая в регионах, мы видим пошла не туда», — сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.