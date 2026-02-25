Мишустин назвал наведение порядка в миграции важным направлением работы

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что наведение порядка в сфере миграции в РФ является важнейшим направлением работы правительства.
«Наведение порядка в сфере миграции — это важнейшее направление нашей работы, в том числе с (Государственной — ред.) думой», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Премьер-министр поблагодарил за активную позицию и работу над вопросом депутата Госдумы Ирину Яровую, зампреда Совбеза РФ и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, главу МВД РФ Владимира Колокольцева, начальника Миграционной службы МВД РФ Андрея Кикоть.
