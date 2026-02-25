В Челябинске создали погрузчик, взвешивающий груз в ковше

«Разработали с нуля семейство малогабаритных погрузчиков с уникальной системой адаптации под любые задачи. Разработка ориентирована на выполнение работ в строительстве, коммунальных службах, сельском хозяйстве, благоустройстве территорий и других сферах. Можно в специальном меню нажать кнопку “работать снегоуборщиком”, и погрузчик сам под это подстраивается, адаптируется, вплоть до того, что сам учитывает степень рыхлости снега», — сказали в пресс-службе.