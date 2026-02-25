В Челябинске создали погрузчик, взвешивающий груз в ковше

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Команда специалистов кафедры гидравлики Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с промышленным партнером ООО НПО «НТЭС» разработали семейство инновационных малогабаритных погрузчиков, которые способны взвешивать груз в ковше, меняют автоматически свою рабочую роль, подстраиваются под внешние условия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Разработали с нуля семейство малогабаритных погрузчиков с уникальной системой адаптации под любые задачи. Разработка ориентирована на выполнение работ в строительстве, коммунальных службах, сельском хозяйстве, благоустройстве территорий и других сферах. Можно в специальном меню нажать кнопку “работать снегоуборщиком”, и погрузчик сам под это подстраивается, адаптируется, вплоть до того, что сам учитывает степень рыхлости снега», — сказали в пресс-службе.
По словам создателей, другая уникальная особенность импортозамещающей разработки — система измерения массы груза в ковше. Она особенно актуальна при заполнении кузова грузовика сыпучим материалом, который требуется взвешивать. Система может быть интегрирована с учетными программами предприятия, что значительно упрощает бизнес-процессы на складах сыпучих материалов.
В вузе добавили, что еще одно ключевое преимущество разработки заключается в интеллектуальной оптимизации гидравлической системы. Применены инновационные гидравлические схемы, нестандартные решения. Это почти в два раза снизило тепловую нагрузку на гидросистему, повысило коэффициент полезного действия машины, снизило удельный расход топлива, повысило скорость хода и уровень производительности.
По информации вуза, новую разработку оснастили бортовым компьютером с сенсорным экраном. Всего доступно свыше 50 видов навесного оборудования, включая фрезерно-роторный снегоуборщик, отвал, ковш, бетономешалку, мульчер, косилку, бур и многое другое. Длина машины составляет 2,6 м, высота — 1,4 м, ширина шасси — 1,1 м. Масса без навесного оборудования — 1,25 тонны. Существует также уменьшенная модификация массой 0,7 тонны, которая предназначена для мелких подсобных хозяйств.