Мишустин отметил работу правительства в сфере миграционной политики

Мишустин: правительство усилило работу в сфере миграционной политики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Правительство РФ серьезно усилило работу в сфере миграционной политики, в том числе в сфере образования и медицины, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы провели после, соответственно, таких инициатив, которые поступили от Думы, очень серьезную стратсессию, целый ряд совещаний (по проблемам миграционной политики — ред.)… Мы серьезно при вашей поддержке усилили требования к экзаменам — к русскому языку, ввели тестирования для детей для учебы в школе, мы поддержали и соответствующие проекты по медицинскому освидетельствованию мигрантов», — сказал он на отчете правительства РФ в Госдуме России.

Мишустин отметил, что в данной работе правительству России помог зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

