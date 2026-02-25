Прокуратура помогла матери погибшего бойца СВО из Орловского района получить пенсию

Прокуратура Орловского района Ростовской области добилась назначения пенсии для матери погибшего участника специальной военной операции. Женщина обратилась в надзорное ведомство после того, как ей отказали в положенной мере поддержки.
Сын дончанки погиб при прохождении службы в зоне СВО. Мать обратилась в отделение Социального фонда за назначением пенсии по случаю потери кормильца. Несмотря на то, что она предоставила все необходимые документы, ей отказали ей в выплатах.
Тогда женщина пошла в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и направило в суд исковое заявление. Суд полностью поддержал требования прокурора. В итоге пенсию матери погибшего бойца назначили. Кроме того, ей произвели перерасчет и выплатили положенные средства — в общей сложности более 200 тысяч рублей.
