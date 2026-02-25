Мишустин предложил организовать оргнабор иностранных работников за рубежом

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Организованный набор иностранных граждан для работы в России предпочтительно должен вестись за рубежом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Также развиваем такой механизм — целевой оргнабор иностранных работников. Он будет проводиться желательно за рубежом в основном, в стране проживания иностранного работника», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Он отметил, что механизм будет предусматривать обязательную процедуру дактилоскопии, проведение экзамена и медицинского освидетельствования.