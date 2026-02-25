Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин предложил организовать оргнабор иностранных работников за рубежом

Мишустин: оргнабор для работы в России предпочтительнее вести за рубежом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Организованный набор иностранных граждан для работы в России предпочтительно должен вестись за рубежом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Также развиваем такой механизм — целевой оргнабор иностранных работников. Он будет проводиться желательно за рубежом в основном, в стране проживания иностранного работника», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

Он отметил, что механизм будет предусматривать обязательную процедуру дактилоскопии, проведение экзамена и медицинского освидетельствования.