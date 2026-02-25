Ричмонд
Мишустин назвал преимущества организованного набора мигрантов

Мишустин: организованный набор мигрантов прикрепит их к конкретному работодателю.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Организованный набор иностранных граждан «прикрепит» иностранных работников к конкретному работодателю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Также развиваем такой оргнабор, механизм такой, иностранных работников. Он будет проводиться желательно за рубежом, в стране проживания иностранного работника. Это и обязательная процедура дактилоскопии, экзамены, медицинское освидетельствование. Мы тогда прикрепим такого мигранта к конкретному работодателю, что нам позволит систему управления выстроить уже такую прозрачную», — сказал Мишустин в ходе доклада.

В среду Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.