За два дня в Ольхонском районе перекрыли три нелегальных съезда

В Ольхонском районе за два дня специалисты перекрыли три несанкционированных съезда. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России Приангарья, в рейды выходили 557 групп. Они работали на базах отдыха и в местах возможного выезда техники на лед.
— Было обследовано 291 таких мест, установлено 72 запрещающих знака и предупреждающих аншлага, — пояснили в ведомстве.
В рамках профилактической акции, проводимой на территории Ольхонского района, на 15 базах отдыха было организовано 64 инструктажа. Общее количество проведенных бесед составило около 1,4 тысячи. Данный этап акции продлится до 1 марта 2026 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что для ледовой переправы на Ольхон выбрали новый маршрут.
Дорогу планируют проложить от местности Халы на материке до залива Иркутская Губа на Ольхоне всего за три дня.