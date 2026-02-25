Ричмонд
За два дня в Ольхонском районе перекрыли три нелегальных съезда

Установлено 72 запрещающих знака и предупреждающих аншлага.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ольхонском районе за два дня специалисты перекрыли три несанкционированных съезда. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России Приангарья, в рейды выходили 557 групп. Они работали на базах отдыха и в местах возможного выезда техники на лед.

— Было обследовано 291 таких мест, установлено 72 запрещающих знака и предупреждающих аншлага, — пояснили в ведомстве.

В рамках профилактической акции, проводимой на территории Ольхонского района, на 15 базах отдыха было организовано 64 инструктажа. Общее количество проведенных бесед составило около 1,4 тысячи. Данный этап акции продлится до 1 марта 2026 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что для ледовой переправы на Ольхон выбрали новый маршрут.

Дорогу планируют проложить от местности Халы на материке до залива Иркутская Губа на Ольхоне всего за три дня.