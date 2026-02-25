В Севастополе продают редкое фото императора Николая II

В одном из севастопольских интернет-магазинов появилось необычное предложение для коллекционеров и любителей истории — оригинальный фотопортрет последнего российского императора Николая II.
Объявление о продаже раритета было размещено на популярном сервисе частных объявлений. Продавец утверждает, что снимок является подлинным и относится к периоду правления династии Романовых. Размер фотографии составляет 10,5 на 16 сантиметров, а ее состояние оценивается как «очень хорошее» для своего возраста.
Стоимость исторического артефакта установлена в размере 80 тысяч рублей, сообщают наши коллеги из «АиФ Крым».
Напомним, что Николай II взошел на престол в 1894 году и правил Российской империей вплоть до Февральской революции 1917 года. Его отречение положило конец более чем трехвековой истории дома Романовых. Подлинные фотографии императорской семьи, особенно хорошей сохранности, представляют значительную ценность и пользуются спросом у коллекционеров, занимающихся историей России начала XX века.