В Севастополе продают редкое фото императора Николая II

Напомним, что Николай II взошел на престол в 1894 году и правил Российской империей вплоть до Февральской революции 1917 года. Его отречение положило конец более чем трехвековой истории дома Романовых. Подлинные фотографии императорской семьи, особенно хорошей сохранности, представляют значительную ценность и пользуются спросом у коллекционеров, занимающихся историей России начала XX века.