Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе продают редкое фото императора Николая II

В Севастополе выставили на продажу редкое фото Николая II за 80 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В одном из севастопольских интернет-магазинов появилось необычное предложение для коллекционеров и любителей истории — оригинальный фотопортрет последнего российского императора Николая II.

Объявление о продаже раритета было размещено на популярном сервисе частных объявлений. Продавец утверждает, что снимок является подлинным и относится к периоду правления династии Романовых. Размер фотографии составляет 10,5 на 16 сантиметров, а ее состояние оценивается как «очень хорошее» для своего возраста.

Стоимость исторического артефакта установлена в размере 80 тысяч рублей, сообщают наши коллеги из «АиФ Крым».

Напомним, что Николай II взошел на престол в 1894 году и правил Российской империей вплоть до Февральской революции 1917 года. Его отречение положило конец более чем трехвековой истории дома Романовых. Подлинные фотографии императорской семьи, особенно хорошей сохранности, представляют значительную ценность и пользуются спросом у коллекционеров, занимающихся историей России начала XX века.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше