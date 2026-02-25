Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин поддержал предложение по введению постоплаты парковок

Мишустин: правительство поддерживает предложение по введению постоплаты парковок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Правительство РФ поддерживает предложение по введению механизма постоплаты парковок, Минтрансом подготовлен еще целый ряд изменений в закон, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом за 2025 год.

«Мы поддерживаем такой подход. Имеется в виду — сутки сделать (на оплату — ред.), потому что это очень удобно людям, и Минтрансом… подготовлен еще целый ряд изменений в закон… Он касается общих принципов организации и администрирования парковочных пространств, в том числе и введения нового механизма постоплаты парковочных сессий», — сказал Мишустин.