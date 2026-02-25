Ричмонд
В омском СУ СКР завели уголовное дело из-за нехватки в аптеках льготных лекарств

Пока оно расследуется в отношении неустановленных лиц.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СКР по Омской области завели уголовное дело по факту отсутствия в Омских аптеках бесплатных льготных лекарств. Следствие подозревает должностных лиц, ответственных за поставки, в халатности.

Как сообщили в ведомстве, поводом послужил материал, опубликованный в СМИ. На нехватку льготных лекарств журналистам рассказала омичка, мать больного ребенка. Она рассказала, что ему жизненно необходим препарат для лечения бронхиальной астмы, однако в аптеках по льготным рецептам его нет. Кроме того, в городе имеются и проблемы с наличием других льготных лекарств.

«В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства и причины перебоев с обеспечением лекарственными препаратами, действиям ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка по статье “Халатность”, — пообещали в СУ СКР.

Кроме того, следователи обратились ко всем гражданам, не получившим в этом году льготные лекарства, сообщить об этом в СУ СКР по Омской области по телефону 395−506.

