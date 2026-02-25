В омском СУ СКР завели уголовное дело из-за нехватки в аптеках льготных лекарств

Как сообщили в ведомстве, поводом послужил материал, опубликованный в СМИ. На нехватку льготных лекарств журналистам рассказала омичка, мать больного ребенка. Она рассказала, что ему жизненно необходим препарат для лечения бронхиальной астмы, однако в аптеках по льготным рецептам его нет. Кроме того, в городе имеются и проблемы с наличием других льготных лекарств.