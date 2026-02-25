В Крыму изменили порядок выплаты премий Госсовета соцработникам

Узнать больше по теме

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.