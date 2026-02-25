В Крыму изменили порядок выплаты премий Госсовета соцработникам

«Теперь ежегодно нашим соцработникам будут присуждаться восемь премий в размере 75 тысяч рублей каждая по шести номинациям», — написал он в своемTelegram-канале.
Также в перечень организаций, которые могут претендовать на получение премии, включены региональный Фонд пенсионного и социального страхования РФ и Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Крым.
Кроме того, одна премия будет присуждаться в новой номинации — «За вклад в сохранение и укрепление в обществе традиционных семейных ценностей».
